Radio Marte - Gabriel, conferme dall’entourage: trattativa in corso molto avanzata

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma si è parlato del difensore Gabriel del Lille e dell’interesse del Napoli verso il calciatore:

Gabriel

“Gabriel? Abbiamo avuto conferme dall’entourage. C’è una trattativa in corso molto avanzata tra Napoli e Lille, mentre il giocatore non ha ancora deciso il suo futuro, anche perché sul brasiliano c’è forte anche l’Everton, Ancelotti lo vorrebbe e da Lille ci raccontano che il ragazzo e l’ex allenatore del Napoli si sarebbero addirittura incontrati di persona. Si tratta di un difensore 22enne ed è un brasiliano, quindi extracomunitario e al momento c’è un solo slot da extracomunitario, diventerebbero due con la cessione di Leandrinho. Va detto che tutti i giocatori che sta trattando il Napoli (come Osimhen, Rashica, Everton, Azmoun) lo sono. Bisognerà fare delle scelte”.