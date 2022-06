Radio Kiss Kiss - Scambio Fabian-De Paul: è più di un'idea nel Napoli. Ultimi dettagli per arrivo Deulofeu

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Deulofeu? Si stanno limando dettagli domanda e offerta. Se Fabian continuerà a rifiutare di rinnovare, così come il suo entourage rifiutasse di incontrare De Laurentiis, la proposta è quella di proporre Fabian all'Atletico Madrid con De Paul a Napoli. E' più di un'idea che in società viene alimentata se ci sono margini per questo"