Calciomercato Napoli - Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Napoli ha già di fatto sotitutito Insigne con Kvaratskhelia. Al posto di Ghoulam nelle ultime ore si era vociferato per Hickey ma vi avevo detto che ci avevano fatto sapere da Bologna che il ragazzo era destinato in Premier. il Napoli sta per chiudere con Mathias Olivera: sarà il secondo acquisto del Napoli"