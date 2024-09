Radio CRC - Mario Rui ha rifiutato 5,5 milioni dal San Paolo"

La redazione di Radio CRC ha rivelato un retroscena sulla mancata cessione di Mario Rui:

"Il San Paolo avrebbe superato di 1,5 i milioni del Napoli: a Mario Rui, era disposto a dare 5,5 milioni anziché 4. Il giocatore, tuttavia, ha rifiutato, come aveva già fatto con il Lille, squadra impegnata nelle coppe europee, perché preferisce non muoversi anche se non gioca. 5,5 milioni per giocare, peraltro in una squadra importantissima, una delle più storiche in Brasile, era buona opportunità. Il suo comportamento, onestamente, non sembra accettabile".