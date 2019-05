Calciomercato Napoli, Pedullà: "Non escludo Ancelotti alla Juve, ma è fantamercato. Su Sarri e Hysaj..."

Mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante 'Si Gonfia la Rete':

Prossimo allenatore Juve, le ultimissime di Alfredo Pedullà

"Quando devi cambiare 4 o 5 giocatori oppure l'allenatore, decidi di cambiare allenatore. E' accaduto questo alla Juventus e ci sarà da lavorare in queste ore, ma ci sono delle idee. Mihajlovic è stato sondato in passato, forse ad oggi non è tra i primi 4 nomi, ma tutto può succedere. Se escludo che la Juve possa chiamare Ancelotti? Non escludo nulla perchè ci sono troppi allenatori ballerini, indipendentemente dal contratto. Però mi sembra fantamercato perchè gli umori ambientali fanno pure la differenza ed il rapporto tra Ancelotti e la Juve si è interrotto con epiteti ed etichette sicuramente non simpatiche. Guardiola non ha alzato la coppa al cielo nell'ultima esperienza, non è che prendendo Ronaldo e l'allenatore che lo ha allenato, poi matematicamente vinci la Champions".

Calciomercato Napoli, il punto dell'esperto di SportItalia

"La partita Insigne non è chiusa. Quando sbandieravano un rinnovo sicuro ed un aumento, la nostra posizione era un pò diversa perchè l'attaccante ha un contratto lungo e ricco e dopo un incontro tra le parti non vengono spazzate via le incertezze. Siamo in una fase di standby, la partita è aperta ad ogni soluzione e magari tra 10 giorni si firmerà il prolungamento, ma non è in programma. Almendra è il nome più caldo, lo abbiamo tirato fuori a dicembre perchè c'è accordo con l'entourage e sulla base di questo accordo il Napoli prova a strapparlo al Boca ad una cifra inferiore alla clausola. Prendendo Ancelotti, pensi che sia la sintesi di rinforzi sicuri e a 5 stelle".

"A Napoli non sono arrivati l'anno scorso, ma quest'anno può esserci un recupero delle puntate precedenti. Non ci saranno tutti i calciatori della Ssc Napoli a Dimaro, magari uno tra Mario Rui e Hysaj non ci sarà. L'anno scorso avresti potuto prendere anche i soldi della clausola per Hysaj, oggi invece, quanto offrono? Tutto dipenderà dal mercato. Sarri non è detto che allenerà ancora il Chelsea. Ad oggi è più fuori che dentro, diciamo che è fuori per il 55%, ma aspettiamo perchè dopo Baku possono accadere un pò di cose e credo che se ci fossero le condizioni giuste, Hysaj potrà anche seguire Sarri".