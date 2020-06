Questione rinnovi, Gattuso ha chiesto di dare la priorità ai giocatori: la conferma del tecnico è scontata

Calciomercato Napoli - Vinciamo la Coppa Italia. Non è uno slogan, bensì la frase più intensa che De Laurentiis ha pronunciato ieri, in occasione della riunione con la squadra andata in scena al centro tecnico di Castel Volturno. Ne parla il Corriere dello Sport:

"De Laurentiis ha affrontato con Gattuso l’argomento del contratto: la conferma è scontata, la volontà è reciproca e inequivocabile, ma Rino ha chiesto di dare la priorità ai rinnovi dei giocatori, da Mertens a Callejon passando per Zielinski e Maksimovic, e poi lui. La decisione non deve sorprendere: i principi dell’uomo e del professionista sono questi"