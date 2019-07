"Quel treno per Yuma", CorSport: De Laurentiis preannuncia l'affare James Rodriguez sui social!

Calciomercato Napoli - Sembrerebbe una cosa banale e invece non lo è. Anche un semplice cinguettio su Twitter oggi diventa un grido fragoroso di mercato. Perché ieri il Napoli più o meno verso le 16 ha postato un messaggio in codice (poi mica tanto) sul suo profilo Twitter. Verso le ore 16 la foto di un film del 1957, prodotto dalla Columbia e con protagonista un bandito (guarda caso il soprannome di James Rodriguez), nella fattispecie "Quel treno per Yuma".

"Quel treno per Yuma", Napoli: preannuncio di James

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola a tal proposito: "De Laurentiis preannuncia l'affare James Rodriguez". Non ci sarebbero proprio più doppi sensi. La direzione è unica. Il Real Madrid continua a chiedere 50 milioni di euro, ma con il passare dei giorni, e soprattutto con la convinzione di James di vestire solo l'azzurro, Florentino Perez sarà costretto a cedere. La trattativa procede spedita, De Laurentiis non ha fretta di chiudere per arrivare all'obiettivo secondo i suoi metodi e parametri.