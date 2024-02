Quanto ha guadagnato Antonio Conte negli ultimi anni: tutti gli stipendi

Antonio Conte al Napoli: è questo il sogno di molti tifosi azzurri in vista della prossima stagione. Soprattutto se, malauguratamente, il campionato dovesse terminare con un mancato piazzamento nelle coppe europee, considerando che il tecnico è uno specialista assoluto in campionato con la settimana tipo.

E' così che l'allenatore rilanciò una Juventus in ginocchio aprendo poi il lungo ciclo bianconero. Aurelio De Laurentiis ci riproverà e sembrerebbe pronto a spingersi oltre pur di convincere il tecnico salentino: dopo non esserci riuscito nel post Garcia, ritenterà in estate e si parla di un'offerta da 8 milioni di euro a stagione per tre anni. Ma quanto ha guadagnato il tecnico dal 2016 a oggi, ovvero da quando, col nuovo status di vincente, ha lasciato la panchina dell'Italia per guidare di nuovo un club?

Quanto ha guadagnato Antonio Conte in questi anni

La cifra minima, dati alla mano, è proprio quella citata: 8 milioni di euro. E' quanto ha incassato a Londra anni fa e risulta la cifra più bassa negli anni a seguire. All'Inter, infatti, ha percepito ben 13 milioni salendo poi fino alla cifra choc al Tottenham: 17,6 milioni addirittura.

Gli stipendi di Antonio Conte dal 2016 a oggi

Riepilogando:

Chelsea 2016-17 8 milioni di euro

Chelsea 2017-18 8 milioni di euro

Inter 2019-2020 13 milioni di euro

Inter 2020-21 13 milioni di euro

Tottenham 2021-2022 17,6 milioni di euro

Tottenham 2022-2023 17,6 milioni di euro

E' ovvio che, indiendentemente dal Napoli, se ha davvero intenzione di tornare in Serie A, Conte non potrebbe ritrovare le cifre dell'ultima esperienza britannica. Gli 8 milioni sembrano dunque la base di partenza e la differenza la farà il progetto: quello più ambizioso e che gli darà più libertà come è storicamente abituato.