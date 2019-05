Quagliarella torna a Napoli? CorSport: "Pazza idea ADL, clamorosa proposta ad Ancelotti!"

Quagliarella al Napoli? Calcio mercato Napoli in fermento, clamorosi aggiornamenti dati dall'edizione odierna del Corriere Dello Sport in edicola secondo cui le idee del presidente per incrementare personalità ed esperienza De Rossi e non solo: De Laurentiis pensa anche al ritorno di Fabio Quagliarella. Il capocannoniere del campionato, napoletano innamorato della città, fu costretto ad andare via per una storia di stalking. Ancelotti riflette.

Secondo l'edizione odierna del Cds il presidente l'ha sussurrato ad Ancelotti, a microfoni spenti: riportare Quagliarella al Napoli. Questa volta lontano da antenne e sguardi indiscreti, ha proposto ad Ancelotti anche l’idea di acquistare Quagliarella. Ri-acquistare, la dicitura più adatta: perché Fabio, al Napoli, ha già giocato nella stagione 2009-2010, salvo poi trasferirsi alla Juve a seguito di una storia tremenda di stalking e bugie. Acqua passata. Ma la ferita è ancora aperta: sarebbe affascinante restituirgli il Napoli, sarebbe giustizia, ma Quaglia è un uomo intelligente e sa che a 36 anni la pista resta complessa.