Quagliarella-Napoli, Ferrero: "Lo escludo, fuori discussione!". Fine del sogno romantico, ipotesi rinnovo Samp

Ultimissime calcio Napoli - Un abito nuovo per l’attacco della Sampdoria? Dipende. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si ripartirà da Fabio Quagliarella, unica e grande certezza dell’attacco blucerchiato per la prossima stagione, come confermato dallo stesso presidente Massimo Ferrero: il club si metterà subito all’opera per discutere un nuovo rinnovo per Fabio, che andrà in scadenza nel 2020.

Calcio mercato Napoli, sfuma l'ipotesi Fabio Quagliarella?

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto a margine dell'evento Football Leader 2019 svoltosi all'Hotel Royal Continental: "Quagliarella? Sta bene alla Samp, ha un contratto con noi. Nessuno dice che l'ho preso quando nessuno credeva in lui. Al Napoli? Lo escludo, è fuori discussione. Ha un contratto con noi, sta bene alla Sampdoria. Se Fabio mi chiedesse di andare? Credo che invecchierà in Sampdoria. Se mi dovesse chiedere di andare, ci sediamo per parlarne. Io voglio un giocatore motivato col cuore, con la gamba, con testa".