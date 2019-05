RAI, Venerato a CN24: "Nessun contatto per Quagliarella, per Almendra il Boca spara alto. Sarri alla Juve può chiedere due azzurri!"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Pizza & mercato”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per Almendra il Napoli vuole investire circa 15-18 milioni di euro, dubito che l’intenzione del club sia quella di arrivare ai 25 chiesti dal Boca Juniors.

Resta vigile anche su Fornals.

Ilicic? La permanenza di Gasperini all'Atalanta potrebbe essere spiegata con una garanzia offerta dalla società al tecnico di permanenza dei big.

Tra Samp e Napoli non c’è stato alcun contatto per Quagliarella così come l’agente dell’attaccante non ha mai ricevuto chiamate da Giuntoli o De Laurentiis. Resta una semplice simpatia, al momento. Ad oggi non c’è nulla.

Se Sarri dovesse andare alla Juventus, potrebbe chiedere alla dirigenza bianconera Hysaj ed Allan, che piace anche al PSG”.