Quagliarella confessa agli amici: "Verrei anche a piedi". Cdm: "Approcci Napoli-Samp sui costi"

Ultimissime calcio Napoli «Fabio, Fabio, Fabio» cantava il San Paolo nelle ultime occasioni in cui Quagliarella è venuto da avversario. Storie di un amore ritrovato, di un rapporto che è diventato più forte perché è passato per le incomprensioni e le sofferenze per il dramma umano che ha vissuto nella sua esperienza con la maglia del Napoli: breve, tribolata e intensa. La verità è emersa nel corso degli anni, la voce di un possibile ritorno ha scaldato il cuore di Quagliarella senza che il sogno diventasse realtà. Stavolta l’amaro in bocca di ciò che immagini e non accade mai potrebbe lasciare spazio ad una nuova avventura, con la piazza pronta ad abbracciarlo. Quagliarella dovrebbe laurearsi domani capocannoniere della serie A, le esigenze tecniche potrebbero sposarsi con quelle ambientali, l’idea d’alimentare l’entusiasmo del San Paolo e il valore dell’esperienza su cui insiste Ancelotti

Calciomercato Napoli, confessione di Quagliarella agli amici

Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzoggiorno Quagliarella ha confessato ai suoi amici napoletani più cari che non vede l’ora d’indossare di nuovo la maglia azzurra, spera che stavolta i rumors si trasformino in movimenti concreti, a 36 anni è disposto ad accettare volentieri un impiego diverso rispetto a quanto avvenuto in questa stagione magica alla Sampdoria, in cui è rimasto in panchina soltanto l’11 novembre nella sconfitta in trasferta contro la Roma. Qualche approccio tra i due club per comprendere la portata economica dell’affare.