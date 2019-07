Problema commissioni per Pépé? CorSport: il Napoli per filosofia aziendale è intollerante, l'entourage chiede 6mln

Calciomercato Napoli - Non ci si può muovere dalla Francia, e da Lille, senza avere la percezione di essere ormai lanciati verso un futuro diverso per l’attaccante Nicolas Pépé, trattato dal Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Calcio mercato Napoli, spunta il vero problema affare Pèpé