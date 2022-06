Priorità Napoli per Mertens, Lazio in agguato e scartato il Botafogo: il motivo

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampio spazio al calciomercato del Napoli, tra possibili arrivi e partenze. Dal quotidiano si legge:

A novembre c’è il Mondiale, Mertens vuole arrivarci in ottime condizioni, preferirebbe quindi restare in Europa.

La sua priorità è il Napoli anche per l’opzione prevista nel contratto che prevede il rinnovo alle stesse cifre percepite ora (De Laurentiis non la eserciterà). Se non dovesse esserci accordo con De Laurentiis, la Lazio di Sarri è in agguato.

Si è fatto avanti il Botafogo ma Dries non sembra stimolato dall’ipotesi di trasferirsi in Brasile.