Notizie calcio Napoli - Giungono novità per quanto riguarda alcuni calciatori della Primavera del Napoli. L'attaccante Lorenzo Sgarbi, classe 2001, è stato confermato nuovamente dalla dirigenza per disputare un altro campionato giovanile con la maglia azzurra. Sgarbi sarà presente anche in ritiro con la prima squadra da domani a Dimaro.

