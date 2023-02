Prima di Osimhen c'era Haaland: il papà andò a Roma da De Laurentiis! La storia dei due affari col Napoli

Nell’estate del 2019 De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli si misero a chiacchierare, l’argomento centrale fu l’attaccante: serviva un centravanti, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla di Osimhen, di Benzema e di Haaland.

La scelta sembrava orientata verso due tipologie eguali eppure diverse:

“Osimhen è piaciuto nello Charleroi, in Belgio, Haaland sta per andare al Salisburgo. Chiacchierata esplorativa con il Lilla e poi con il papà di Haaland, che viene invitato a Roma a parlare con De Laurentiis.

Il suo agente è Raiola, non è facile trovare l’accordo, che però con il Salisburgo è già stato indirizzato: serve il sì di Haaland senior, arriva il ni, che si trasforma in no. Virata immediata, appuntamento veloce con il Lilla, Osimhen diventa del Napoli a Capri”