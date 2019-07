Pressing Torino per Verdi e Mario Rui, Tuttosport: Ancelotti chiede Baselli in cambio, la controproposta granata

Calcio Mercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il Torino oltre a Verdi sarebbe interessato anche a Mario Rui:

"Il Napoli ha fissato il prezzo per Verdi in 25 milioni e in più di 15 per Mario Rui. Il Toro ha proposto 25 milioni per tutti e due, valutando 18 l’attaccante e 7 l’esterno sinistro. Poi, tra bonus e l’altro, si è arrivati a una differenza di 5 milioni (ma solo per l’operazione Verdi) e a questo punto il produttore cinematografico, su input di Ancelotti, ha chiesto di inserire Daniele Baselli nella trattativa. Il centrocampista piace ad Ancelotti. Ma anche ad altre squadre. E il Toro, se possibile, preferisce trattenerlo. E’ disposto a sacrificarlo solo per un’offerta finanziaria importante (da 20 milioni in su) oppure vuole inserirlo in un discorso che potrebbe portare in granata elementi graditi a Mazzarri. Verdi e Mario Rui, appunto. Ma in questo caso col Napoli i conti non tornano, visto che De Laurentiis ha chiesto 20 milioni più Baselli per i due obiettivi granata. E allora è possibile, a questo punto, per accelerare il discorso, che Cairo e Bava si concentrino solo su Verdi. Per il portoghese ci sarà tempo, non c’è tutta questa fretta per averlo, visto che Ansaldi e De Silvestri sono in ritiro (Aina arriverà solo ad agosto inoltrato)".