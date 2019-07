Pépé-Napoli, le maxi richieste degli agenti hanno fatto irritare ADL: il retroscena

La trattativa per l'acquisto di Pépé da parte del napoli sembra essere ormai sfumata. Sul calciatore sembra essere piombato l'Arsenal con un'offerta migliore. Calciomercato.com scrive a tal riguardo: "De Laurentiis non ha gradito l’atteggiamento dei procuratori di Pepé, presentatisi a Dimaro con prosopopea, richieste ritenute fin troppo esose e, soprattutto, un filo di arroganza. Come a dire: “Accontentateci, altrimenti usciamo e portiamo il giocatore da un’altra parte”. Il patron degli azzurri non ha mai apprezzato chi prova a prenderlo per la gola, soprattutto sul danaro".