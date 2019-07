Pèpé-Napoli, CdS: ADL disponibile ad andare incontro in modo ragionevole alle sue richieste. L'Arsenal ha solo 10 giorni per chiudere

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Nicolas Pépé: "L’Arsenal ha tolto la contropartita tecnica dall’affare, ci ha messo del cash (settantadue milioni di sterline, ottanta milioni di euro, per il Lilla, più cinque milioni al giocatore), ha chiesto un pagamento differenziato - in cinque anni - ed ha poi dovuto prendere atto che si può fare ma non è ancora del tutto deciso che si faccia: però le percentuali sono lievitate in maniera vistosa e bisogna prenderne atto. Il Napoli aspetta segnali, ha offerto la propria disponibilità ad andare incontro - però con ragionevolezza - alle aspettative altrui e dunque può dipendere adesso da Nicolas Pepe, che sa di avere da una parte la possibilità di accomodarsi in Champions League e dall’altra il richiamo incontestabile della Premier e dell’attrazione dell’Arsenal. In Italia si va avanti sino al 2 di settembre, ce n’è ancora di tempo. E l’Arsenal che deve fare in fretta, essendo stata fissata la scadenza del mercato in stile British all’8 agosto. E anche per Ounas, yes o sì non è la stessa cosa".