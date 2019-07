Pépé-Arsenal, c'è Mendes dietro? Tre conferme sull'avvicinamento tra i Gunners e l'agente portoghese

Jorge Mendes, se qualche ottimista a Napoli non l’avesse ancora capito, fa prima i suoi interessi e solo dopo quelli dei club che lavorano con lui. E a quanto pare, anche nell’affare che porterà Nicolas Pépé dal Lille all’Arsenal ci sarebbe il suo zampino.

A confermarlo sono tre fonti diverse (gli inglesi di Metro e CaughtOffside, il giornalista francese di Le10Sport Alexis Bernard): l’Arsenal, dopo l’addio di Arséne Wenger, avrebbe aperto le porte ad un rapporto di intermediazione con Jorge Mendes - il francese si è sempre detto contrario. Mendes non è l'agente di Pépé, ma il suo ruolo nella trattativa sarebbe quello di intermediario tra le parti (con tanto di mandato da parte dell'Arsenal).

La prima operazione chiusa dalla dirigenza londinese - formata dallo spagnolo Raul Sanllehi e dal brasiliano Edu Gaspar, vicini a Mendes -, dovrebbe essere proprio quella relativa a Nicolas Pépé, atteso in giornata per le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale di un trasferimento da ben ottanta milioni di euro. Con il Napoli, ad ora, ancora senza rinforzi offensivi.