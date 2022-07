Politano-Valencia, trattativa per ora in stand-by. Prima offerta low cost al Napoli: i dettagli | ESCLUSIVA

Tutto fermo tra il Valencia e Matteo Politano. La trattativa è al momento in una fase di stallo, gli spagnoli non hanno grandi margini di manovra sul mercato dovendo fare cessioni per almeno 50-60 milioni. La situazione economica del club non è delle migliori, ma Rino Gattuso ha praticamente il gradimento del calciatore attualmente legato al Napoli da un contratto fino al 2024. Politano aspetta notizie, vuole il Valencia ma non chiude ad altri club.

Politano

Offerta Valencia-Politano: la formula

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, la prima proposta del Valencia al Napoli per Matteo Politano è stata un prestito con obbligo. Questo per avere un bilancio più 'leggero' in termini di costi viste le difficoltà di manovra. Il Napoli ha risposto per ora picche non chiudendo definitivamente la porta. Probabilmente un prestito oneroso con cifre alte (sempre con obbligo) potrebbe far cambiare le cose. Un'altra storia sarebbe invece una richiesta a titolo definitivo, cosa che al momento il Valencia non ha fatto.





