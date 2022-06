Politano al Valencia, Repubblica: già definita la formula! Ecco cosa manca per chiudere l'affare

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi sul futuro di Matteo Politano. Il giocatore è già sbarcato in Spagna: per adesso sull’isola di Fomentera, dove sta trascorrendo le vacanze dopo gli ultimi impegni con la maglia dell’Italia. Ma tra poche settimane lo aspetta con ogni probabilità una nuova avventura professionale nella Liga iberica, dove lo vuole a tutti i costi il Valencia dell’ex tecnico azzurro, Rino Gattuso.

L’attaccante della Nazionale non ha negato la trattativa e la ha anzi indirettamente confermata con una battuta. «La paella mi piace, molto». Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica i due club stanno cercando l’accordo economico ( c’è ancora differenza tra offerta e domanda), mentre la formula secondo il quotidiano sembra già essere stata concordata tra le parti:

Sarà sicuramente quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Politano ha voglia di cambiare aria, dopo aver avuto un rapporto difficile con Spalletti e qualche screzio anche con la società. «Mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più, anche se a livello di squadra abbiamo raggiunto l’obiettivo che volevamo e non era semplice. Potevamo fare qualcosa in più, ma siamo contenti di essere andati in Champions. Futuro? Ora penso alle vacanze, poi parlerò con il mio procuratore e il Napoli e decideremo insieme cosa fare».