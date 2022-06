Politano-Valencia, Repubblica annuncia: prima offerta ufficiale da 10 milioni! Richiesta di ADL

Calciomercato Napoli. Matteo Politano è uno degli indiziati a salutare la maglia azzurra in questa sessione di mercato. Il giocatore non sente la fiducia di Spalletti e per questo vorrebbe andare via, come confermato da lui stesso in una recente intervista (non autorizzata).

Politano Valencia calciomercato

Calciomercato Napoli, ultime cessione Politano

Su Politano ci sono diverse squadre, sia in Italia (Fiorentina, Milan, Atalanta) che all'estero (Valencia). Come riporta l'edizione online di Repubblica, proprio la squadra spagnola allenata da Gattuso ha formulato una prima offerta ufficiale al patron De Laurentiis:

Primo contatto diretto tra il Valencia e il Napoli per Matteo Politano. L’esterno offensivo ha chiesto di lasciare il Napoli, per lo scarso feeling con Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis valuta il cartellino dell'azzurro 18 milioni di euro, ma il club spagnolo non va oltre i 10 milioni più bonus.

Politano, agente apre all'addio al Napoli

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano, aveva già aperto all'addio del proprio assistito parlando anche del Valencia di Gattuso. Vi riproponiamo le sue dichiarazioni di qualche giorno fa ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: