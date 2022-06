Politano: "Futuro? Vedrò col Napoli e il mio agente, ora mi godo le vacanze. Scudetto? Potevamo fare di più"

Calciomercato Napoli - Il futuro di Politano è tutto da scrivere, perché ha fatto sapere a De Laurentiis e Spalletti di volere la cessione. Per trovare continuità dopo un finale di stagione dove ha giocato meno. Ma serviranno i 20 milioni di euro richiesti dal Napoli per la cessione e al momento nessuna squadra si è spinta a queste cifre. Per adesso il calciatore è in vacanza, in Spagna.

Calciomercato Napoli, parla Politano

E del futuro ha parlato proprio Matteo Politano, con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sportitalia direttamente dal Rigatoni di Formentera:

"Sono qui con la famiglia in vacanza, a livello personale in quest’annata mi aspettavo e volevo fare di più, a livello di squadra siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo, la Champions League anche se potevamo fare di più. Futuro? Vedrò con il mio procuratore, la società, ora mi godo le vacanze, decideremo tutti insieme. Ti piace la paella valenciana? Molto (ride, ndr)".