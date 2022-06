Politano al Valencia, trattativa avviata! Contatti in corso: il Napoli chiede 20 milioni

Calciomercato Napoli, trattativa avviata con il Valencia per il trasferimento di Matteo Politano! Il Mattino oggi in edicola fa il punto sull'operazione che potrebbe portare l'attaccante del Napoli e della Nazionale italiana alla corte di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Valencia. Già nei giorni scorsi Matteo Politano, che ora si trova in vacanza a Formentera, aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia, nelle quali apriva ad una possibile cessione.

Ora si registrano i primi contatti tra il Valencia e la SSC Napoli, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis - attualmente a Los Angeles - attende che il club spagnolo formuli la sua prima offerta ufficiale. Il Napoli spera di sbloccare l'operazione per fare cassa e dare finalmente un impulso in più ad un calciomercato in entrata che si è fermato agli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia.

Politano al Valencia, trattativa avviata

Politano

Secondo quanto scrive Il Mattino oggi in edicola, la trattativa per Politano al Valencia è già stata avviata. Anzi, Rino Gattuso ha telefonato proprio a Politano per parlare della sua situazione e subito dopo ha chiamato anche il suo agente Giuffredi.

La richiesta del Napoli per lasciar partire Politano è di circa 20 milioni di euro, ma il Valencia cercherà ovviamente di abbassare la cifra: la distanza economica rende l'operazione tutt'altro che semplice, ma - scrive Il Mattino - "è una trattativa che è iniziata e che può avere una serie di risvolti".

Intanto, dopo i primi contatti tra Valencia e Politano, oggi potrebbe esserci una conference tra il ds del Napoli Giuntoli e l'agente del calciatore Giuffredi, proprio per fare il punto sull’interessamento del Valencia.

Demme-Valencia, tutto fermo

Nei giorni scorsi si era parlato anche di Diego Demme: anche il centrocampista tedesco, come Politano, è un obiettivo di Gattuso per rinforzare la rosa del Valencia e, come Politano, è un calciatore in uscita dal Napoli. Tuttavia, spiega Il Mattino, "al momento Gattuso non ha chiesto Demme anche perché anche il Valencia ha un certo numero di esuberi". Tutto fermo, dunque, staremo a vedere.