Politano al Napoli, Il Mattino: Giuntoli offre 20mln, l'Inter chidere 25, ma l'affare può sbloccarsi con Llorente

Ultime calcio mercato Napoli - «Napoli? Può succedere qualsiasi cosa»: dall'entourage di Matteo Politano filtra la classica frase che in queste circostanze vien fuori. Perché la trattativa per il passaggio al Napoli c'è ed è concreta, ma gli uffici legali, quelli del calciatore e delle società non sono stati ancora allertati: dopo ciò che è successo con la Roma, con il calciatore che si fece anche immortalare con la sciarpa giallorossa in uno scambio con Spinazzola che sembrava cosa fatta, ora si procede con estrema cautela.

Giuntoli pronto ad offrire 20 mln per Politano, si attende l'Inter

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"La prima scelta era la Roma, ma Napoli piace. Tutto è partito attorno alle 17: il calciatore dell'Inter incontra il suo agente, Davide Lippi a Milano. Politano apprende dell'interesse del Napoli nei dettagli: giusto, però, fare un passo indietro. Alle 18.15, Politano esce dal meeting con il suo entourage, quasi negli stessi momenti mentre Inter e Napoli si scambiano gli orizzonti: il club nerazzurro chiede 25 milioni complessivi, partendo dall'idea della cessione a titolo definitivo. Il Napoli, al momento, è fermo a 2 milioni per il prestito oneroso più 18 milioni per il riscatto obbligatorio. Inoltre, il ds Giuntoli, per sbloccare la trattativa, è pronto a mettere sul tavolo anche Fernando Llorente, soprattutto se l'Inter non dovesse chiudere per Giroud del Chelsea. L'offerta del Napoli supera nettamente quella della Roma ed è intenzione dell'Inter quella di provare a chiudere con il Napoli nel più breve tempo possibile. L'ultimo step della giornata di trattativa arriva a cena, attorno alle 20.30, quando Giuntoli e Davide Lippi hanno certificato lo stato avanzato della trattativa, ipotizzando un orizzonte di 48 ore per chiudere, in un hotel della zona di Porta Venezia a Milano".

