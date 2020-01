Il Mattino - Il Milan offre Piatek al Napoli, il primo obiettivo resta Mateta! Tsmikas si può chiudere nelle prossime 48 ore

Calciomercato Napoli - Mateta, Petagna, Caputo, Lasagna, Piatek, Tsmikas. Il mercato del Napoli entra nel vivo e non è ancora finito. Il club azzurro lavora per l'acquisto di un attaccante e di un terzino. Stamane Politano sarà a Villa Stuart per le visite mediche, poi si sposterà alla Filmauro per firmare il contratto che lo lega al Napoli fino al giugno del 2024. Le cifre dell’operazione: prestito fissato a 2 milioni fino a giugno, riscatto obbligatorio a 20 milioni più bonus per altri 2 milioni per un totale di 24 milioni. Operazione che porta la firma di De Laurentiis, che da sempre è rimasto incantato da questo esterno. Come riportatoa da Il Mattino, la SSC Napoli cera un colpo e Giuntoli è a lavoro.

Giuntoli

Calcio mercato Napoli - Tsmikas per la difesa

Non è chiuso il mercato del Napoli. Gli oltre 50 milioni investiti per questa sessione invernale non vanno a colmare il deficit sulla fascia di sinistra dove, quando non c’è Mario Rui, l’alternativa di ruolo non c’è. In questa ottica, Tountouris, procuratore di Tsmikas, terzino sinistro dell’Olimpiacos, attende entro 48 ore un segnale: ha un mezzo impegno con il Napoli ma prima di spingere con il club del Pireo vuole certezze dal Napoli.

Mercato Napoli: Piatek, Petagna e altri nomi per l'attacco

In attacco Llorente dice di no a una serie di proposte: in caso di addio vuole tornare in Premier. Ma attenzione: per la questione dei benefici fiscali del suo ingaggio, al Napoli conviene praticamente tenerlo fino a giugno. In ogni caso, il Parma si è defilato (4 milioni di stipendio sono cifra fuori budget) mentre l’Inter attenderà gli ultimi giorni di mercato prima di cercare l’affondo. Voci parlano del Milan che avrebbe offerto al Napoli il polacco Piatek: dialogo al momento chiuso, a meno che i rossoneri non mettano sul piatto uno scambio di prestiti. Occhio a tre nomi: Petagna, Lasagna e Caputo. Ma il preferito resta Jean-Philippe Mateta, punta classe 1997 del Magonza.