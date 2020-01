Sky - Petagna-Napoli, nuova offerta rifiutata dalla Spal! Si tratta per acquistarlo ora e riprestarlo

Ultime Calciomercato - Nuovi contatti, stessa risposta: la Spal non vuole cedere al Napoli l'attaccante Andrea Petagna per questo gennaio. Ma apre per giugno, come racconta il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet.

Petagna-Napoli, le ultime

"Il Napoli sta pensando a una operazione come quella portata avanti e conclusa per Rrahmani con il Verona: firmare questo gennaio per poi poter avere il giocatore a disposizione dalla prossima estate. Nella giornata di oggi, i ferraresi hanno infatti nuovamente comunicato ad agente e Napoli che non hanno intenzione di privarsi ora di Petagna. Il Napoli era arrivato a offrire questa mattina 22 milioni più 2 di bonus, senza successo. La nuova idea è quindi quella di chiudere comunque l'accordo per un titolo definitivo ma poi prestare il giocatore proprio alla Spal fino a giugno. Senza questo passaggio formale, non si potrà portare avanti la trattativa"