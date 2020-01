CorSport - Petagna-Napoli, oggi la fumata bianca: contratto quinquennale, sarà un colpo in stile Rrahmani

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Petagna ed il Napoli:

"Venerdì cala il sipario, ma stamani potrebbe esserci già la fumata giusta. Il Napoli per un giorno ha pensato, e seriamente, anche ad Andrea Pinamoniti (21 a maggio) l’attaccante che il Genoa non intende liberare e che semmai, tra sei mesi, potrebbe persino contro-riscattare dall’Inter, grazie a quella clausola simile a un labirinto dalla quale si esce attraverso il pagamento di diciotto milioni di euro. Situazione complessa, ma anche caratteristiche diverse. Petagna è stata la prima idea, poi è tornata prepotentemente di attualità ieri mattina, quando la Spal ha cominciato a vacillare e il bomber ha immediatamente detto sì alla proposta (di un quinquennale) che ha avvertito nell’aria: con il management, s’è persino parlato dei diritti d’immagine, scivolati a margine di un entusiasmo contagioso. Il Napoli ha convinto la Spal a modo suo, con una proposta già utilizzata in passato e recentemente con Rrahmani: acquisto immediato, poi prestito per questo campionato, e trasferimento a Castel Volturno nel luglio prossimo, per prepararsi per la prossima stagione".