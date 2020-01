"Un orgoglio per GR Sports: il nostro Andrea Petagna dalla stagione 2020/2021 sarà un nuovo giocatore del Napoli. Una grande opportunità meritata in un top club per uno dei migliori attaccanti della Serie A negli ultimi anni, numeri alla mano. In bocca al lupo e complimenti Andrea da tutto il team GR Sports, sempre al massimo!": questo il commento della GR Sports, agenzia del procuratore Giuseppe Riso, a proposito del trasferimento di Andrea Petagna al Napoli.