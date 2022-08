Petagna al Monza e Simeone al Napoli: tutto bloccato, ecco il motivo

Calciomercato Napoli, standby totale per l'arrivo di Simeone e la cessione di Petagna. Il Mattino oggi in edicola chiarisce il motivo per cui il doppio trasferimento fa fatica a sbloccarsi, mentre l'inizio del campionato di Serie A 2022-2023 è sempre più vicino.

Petagna-Monza

Petagna

Innanzitutto, spiega Il Mattino, va registrata "una pericolosa frenata tra Petagna e il Monza". Il punto è che Galliani vuole abbassare le richieste del Napoli e sta trascinando la trattativa per le lunghe, sperando di chiudere l'affare ad un costo ribassato negli ultimi giorni di mercato. Sempre che il Napoli sia disposto ad accettare offerte al ribasso.

Simeone-Napoli

Lo stallo per Petagna, però, blocca anche l'arrivo di Simeone al Napoli: "La faccenda irrita il Cholito, che è stufo di stare sulla graticola e lancia un specie di ultimatum al Napoli". Nelle intenzioni dell'attaccante argentino, la trattativa va sbloccata entro e non oltre Ferragosto, prima dell'esordio in campionato di Verona-Napoli al Bentegodi. Se il Napoli vuole Simeone, scrive Il Mattino, deve giocare d'azzardo: servono 2 milioni di euro per il prestito più 15 milioni di euro per il riscatto obbligatorio a fine stagione.