"O vai al Napoli o resti qui!" Il Mattino - Accordo col Lille, momenti di tensione De Laurentiis-agenti Pépé: le cifre della discordia

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - E' entrata ieri nel vivo l'operazione Nicolas Pépé, con il blitz nel ritiro Dimaro dei suoi agenti Samir Khiat e Michael N'Cho, arrivati in elicottero per trattare il passaggio al Napoli dell'esterno. L'incontro, iniziato intorno alle 15:30, è terminato dopo tre ore.

Iniziali momenti di tensione nell'incontro fra l'entourage di Nicolas Pépé e il Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino ne dà tutti i dettagli:

"Il vertice nel quartier generale azzurro ha prodotto una fumata che non è ancora del tutto bianca ma che potrebbe divenirlo nelle prossime ore: l'incontro ha inizialmente segnato momenti di grande tensione per l'enorme richiesta iniziale dei due agenti. Tant'è che a un certo punto De Laurentiis era quasi pronto a lasciare il tavolo della trattativa. A far saltare i nervi, la richiesta di uno stipendio iniziale di circa 4,5 milioni di euro ma anche una commissione altissima (quasi 5 milioni) che i due avrebbero richiesto solo per scegliere il Napoli".

L'offerta di De Laurentiis è stata leggermente diversa:

"De Laurentiis avrebbe offerto un ingaggio di 2,5 milioni per cinque anni e un bonus ai procuratori di 1,7 milioni da spalmare da qui fino al 2024. Non proprio il massimo per i due agenti di Pepé, che speravano di ottenere compensi più elevati. Nel tardo pomeriggio Khiat e N'Cho sono ripartiti, promettendo una pausa di riflessione e una risposta entro pochi giorni. Il Napoli già sapeva che l'asta europea aveva portato Pepé ad alzare le sue richieste, ben oltre ragionevole considerazione: Atletico Madrid, Manchester United, Paris St. Germain lo hanno nel mirino. De Laurentiis ha però una intesa di massima con il Lille: 55 milioni più Ounas (che viene valutato 25 milioni di euro). Motivo per cui il Lilla ha autorizzato il calciatore a trattare con il Napoli. Quella del Napoli è la migliore delle offerte, tant'è che il club transalpino, saputo dello stallo della trattativa, ha quasi messo Pepé spalle al muro: o vai al Napoli o resti qui. Motivo per cui Pepé e i suoi agenti non hanno molte altre alternative. Ma nel mercato è tutto sempre possibile".