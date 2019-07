Pépé - Napoli, Repubblica: ultimatum al Lilla! De Laurentiis assente a Edimburgo per il mercato, pronto a tornare su Icardi e Lozano

Calciomercato - Cambia il mercato in casa Napoli e lo fa di giorno in giorno, se non di ora in ora. Arrivano degli aggiornamenti dall'edizione online di Repubblica. Dalla Francia non arrivano buone notizie per Nicolas Pépé che adesso sembra sempre più vicino alla Premier League, direzione Arsenal.

Calciomercato Napoli, Pépé: ultimatum al Lilla

Il Napoli, forte dell'accordo già raggiunto con il Lille, vuole vederci chiaro e resterà comunque in attesa di una risposta fino a martedì: nella speranza di non essere beffato. Altrimenti a De Laurentiis e Ancelotti non rimarrà che virare sulle altre piste: per Icardi e Lozano.

Domani ci sarà l'amichevole contro il Liverpool, ma sarà assente il presidente Aurelio De Laurentiis, alle prese con la campagna acquisti e costretto a rinunciare dunque alla trasferta britannica. Per il presidente sono giorni caldissimi sul fronte calciomercato.