Sportitalia - Pépé ha scelto il Napoli! Problema commissioni risolvibile: i dettagli

Calciomercato - Nicolas Pépé Napoli, Il calcio Napoli è tra le prime in corsa con le big europee per l'acquisto del giovane attaccante del Lille. Ieri i suoi agenti sono arrivati a Dimaro per trattare con la SSC Napoli, l'Arsenal sembra aver alzato l'offerta al calciatore, ma il Napoli è pronto a rilanciare. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da Calcio Napoli 24.

Calcio mercato Napoli, Sportitalia: pressing per Pépé del Lille

Mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: