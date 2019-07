Da Lille - Entro mercoledì l'affare Pépé potrebbe chiudersi! Ounas costerebbe meno di 15mln, i dettagli

Calciomercato Napoli - Più la fine della sua vacanza si avvicina, più la partenza di Nicolas Pépé dal Lille si avvicina. Lo afferma il quotidiano La Voix du Nord, vicino alle vicende di casa Lille. Tre offerte scritte da ottanta milioni di euro sono state accettate, più un’altra orale ancora da confermare, ed ora la scelta è tutta del calciatore. Entro martedì-mercoledì la vicenda potrebbe chiudersi definitivamente, dipende dal calciatore. Tra i possibili sostituti ci sono Adam Ounas del Napoli e Dodi Lukebakio del Watford. Per quanto riguarda Ounas, secondo La Voix du Nord, la trattativa è indipendente da quella per Pépé e costerebbe poco meno di quindici milioni di euro.

Ultime calciomercato Napoli - L'autostrada che collega Napoli e Lille in questo momento è particolarmente affollata. Non soltanto in direzione Italia, con Pépé che potrebbe vestire la maglia azzurra qualora il Napoli trovasse l'accordo con il suo entourage, in visita ieri a Dimaro, ma anche grazie al passaggio di Adam Ounas sul senso di marcia inverso. Già dalle prime avvisaglie della trattativa Napoli-Pépé, il nome dell'esterno, neo-campione d'Africa, è stato accostato ai Dogues. L'algerino è un calciatore gradito allo stesso Gerard Lopez, come confermato in esclusiva ai microfoni di Calcionapoli24.it.

"Ci sono colloqui separati tra Napoli e Lille per Pépé ed Ounas. Adam è un calciatore interessante, bravo nell'1 contro 1, costituisce per caratteristiche la prima alternativa a Pépé per quelle che sono le nostre preferenze. Al momento, con gli azzurri, non siamo ancora alla fase di definizione del prezzo del suo cartellino, così come non ho discusso i dettagli del contratto del giocatore. So però che Lille sarebbe una meta per lui gradita".

Inoltre, a proposito di Pépé ha aggiunto: "La cosa certa è che ci sono 4 squadre che hanno soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni per il suo cartellino. Poi magari per noi può esserci una preferenza, dovuta a rapporti, o a possibilità di concludere altri affari, ma anche la volontà del calciatore in questi casi è determinante. PSG, Liverpool, Manchester United e Napoli? Solo una di queste è sbagliata...".