Pépé-Arsenal, Daily Mail: i Gunners pagheranno solo 20 milioni subito! Per il restante rate in 5 anni

Calcio mercato Napoli - Alla fine Nicolas Pépé ha scelto l'Arsenal. Nonostante il tentativo concreto di Aurelio De Laurentiis e il blitz degli agenti a Dimaro, alla fine sarà in Premier League il futuro del 24enne francese. Nelle casse del Lilla andranno 80 milioni di euro, ma non tutti nell'immediato.

Pépé-Arsenal, pagamento rateizzato in 5 anni

Come infatti rivela il Daily Mail, i Gunners verseranno nell'immediato soltanto una prima rata da 20 milioni di sterline. Tutto il restante, invece, sarà spalmato in 52 comode rate divise in cinque anni. L'ivoriano è atteso in questo fine settimana per le visite mediche e la firma.

Pépé, le parole dell'entourage

Le10Sport ieri ha pubblicato un virgolettato appartenente a un membro dell'entourage del giocatore: "Dopo aver incontrarto diversi club, Nicolas si è trovato a scegliere tra S.s.c. Napoli e Arsenal. Senza dire bugie, un accordo totale era stato quasi raggiunto col Napoli ma l'Arsenal è stato più convincente nell'ultima offerta, sia finanziariamente che a livello di progetto sportivo".