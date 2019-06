Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale sul mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Se Sarri potesse scegliere liberamente il suo difensore ideale per la sua Juventus sarebbe Kalidou Koulibaly ma non ci sono i margini per portare avanti questa trattativa. Non ci possono essere per niente trattative. Ci sono stati approcci ma non si può andare oltre perché Ancelotti lo ritiene un perno della sua squadra”.