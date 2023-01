Pedullà: "Demme non ha ancora deciso il suo futuro: spunta la sua preferenza"

Calciomercato Napoli - Se Bereszynski è in arrivo col rientro di Nikita Contini, in uscita c'è sempre il nome di Diego Demme. Che sta valutando le opzioni del mercato di gennaio, prima di decidere se restare a disposizione di Luciano Spalletti o provare una nuova avventura.

Futuro Demme, le ultime da Sportitalia

A parlare del futuro di Diego Demme è Alfredo Pedullà tramite il suo sito, queste le ultime dal collega esperto di calciomercato di Sportitalia:

"Diego Demme non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, c’è tempo. Sarà lui a comunicare al Napoli le intenzioni, fermo restando che Spalletti – come per il portiere Sirigu – spera che possa restare. Ma il centrocampista intende riflettere bene: possibile che arrivano offerte importanti da altri campionati, tuttavia in caso di addio tra le tante opzioni preferirebbe la Bundesliga. Vi abbiamo parlato di Stoccarda e Bayer Leverkusen, potrebbe aggiungersi qualche altro club tedesco, in attesa di una decisione definitiva che non è arrivata".