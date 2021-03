Pedullà: "De Laurentiis lo scorso mercato ha rifiutato 50 mln per Fabian Ruiz in piena pandemia! Ecco la squadra"

Ultime calcio mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Ne parliamo il lunedì', su Canale 8:

"De Laurentiis, nel corso della sessione di calciomercato estiva, ha rifiutato una offerta monstre in piena pandemia! Vi posso assicurare che l'Atletico Madrid aveva proposto alla società azzurra una cifra pari a 50 milioni di euro per Fabian Ruiz. Il presidente ha tuttavia rifiutato. Se volete vi aggiungo anche la data: 3 ottobre 2020. Non ha voluto privarsi di un calciatore che ha sempre avuto la fiducia della dirigenza della SSC Napoli".