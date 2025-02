Pedullà attacca Manna: "Ma quale ricatto per Kvara, ecco com'è andata veramente!" | VIDEO

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia ha parlato dell'affaire Kvaratskhelia-Manna:

"Manna il 3 novembre disse: 'Kvara non vogliamo perderlo, se non facciamo adesso, faremo in estate'. Io non accetto le interpretazioni del senno del poi, se sei il direttore sportivo. Il 3 novembre diceva questo. Kvara aveva deciso però di non rinnovare col Napoli la scorsa estate, quando il suo agente era stato rimbalzato per 5-6 volte sul contratto rispetto ad un adeguamento non dato. Era una situazione troppo semplice da capire, perché se tu 5-6 volte non raggiungi l'accordo e dai il broncio perché nell'anno post-scudetto porti Osimhen a 11 milioni e tieni Kvaratskhelia 1,3/1,4 milioni, non devi fare il direttore sportivo per capire! Se tu il 3 novembre mi dici che non vogliamo perderlo, non puoi dire a febbraio: 'Siamo stati quasi ricattati'. Punto, ho finito".