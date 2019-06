Patto Insigne-Ancelotti: se arriva Lozano possono coesistere, Lorenzo non dovrà essere ceduto

Calciomercato Napoli - Tutti, o quasi, potrebbero pensare che in caso di arrivo di Hirving Lozano dal PSV Lorenzo Insigne sarebbe uno dei primi indiziati sull'uscio della porta del Napoli. E invece no. Perché in quel summit a casa Ancelotti sulla collina del Vomero, in via Tasso esattamente, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenatore ha garantito una cosa all'attaccante di Frattamaggiore: qualora dovesse arrivare Lozano non andrebbe in conflitto sul piano tecnico-tattico. Ancelotti ha dato la sua parola ad Insigne che saprebbe e vorrebbe sfruttarli entrambi per caratteristiche che si sposerebbero tra di loro, coinvolgendo anche gli attuali azzurri Mertens e Cellejon. Non tutti insieme sempre, ovviamente. Ma con De Laurentiis, Giuntoli e Mino Raiola nell'incontro del primo maggio Insigne è stato rassicurato a riguardo.