Pasalic, l'agente: "Vicini al rinnovo con l’Atalanta"

Calciomercato - “Mi aspetto un’Italia tatticamente organizzata, Spalletti ha creato un gruppo solido. È un grande allenatore e si vede la sua mano. Sul piano individuale l’Italia non è superiore alla Croazia, non c’è molta differenza. Ma il gruppo creato dal ct azzurro è molto compatto”. Così a TuttoMercatoWeb.comMarko Naletilic, agente del centrocampista croato dell’Atalanta, Mario Pasalic.

Che Croazia dobbiamo aspettarci?

“Abbiamo Perisic un po’ sottotono a causa degli infortuni a cui è andato incontro ma dopo Modric è il giocatore più importante della Nazionale. Però è un campione dal grande carattere, ha molta grinta. E ovviamente c’è Pasalic che è ormai una certezza. Al momento nella Croazia c’è un ricambio generazionale. E ci sono giovani di talento meno conosciuti”.

Ad esempio?

“Baturina della Dinamo Zagabria e Sucic del Salisburgo che potrebbe partire titolare ed è uno che ha colpi importanti, ha grande talento”.

Pasalic e il futuro: sarà ancora all’Atalanta?

“Ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, è molto contento, si trova bene e non vede l’ora di giocare anche la Supercoppa contro il Real Madrid”.

Avete già mossi passi concreti per il rinnovo?

“Si. Siamo in trattativa con l’Atalanta. Abbiamo un ottimo rapporto con la società e credo che sarà una trattativa elegante. Non credo che ci saranno problemi. Il ragazzo piace a molti, però all’Atalanta è molto contento e gli vogliono tutti bene. L’Atalanta è assolutamente in vantaggio. Credo che la storia continuerà a lungo senza problemi”.