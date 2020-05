Ultime calciomercato Napoli. Josè Paradela, promettente centrocampista del Gimnasia La Plata di Diego Maradona, non ha nascosto il proprio sogno di approdare al Napoli. Il giovane argentino, classe '98, è tenuto in ottima considerazione dallo stesso Maradona che ne parla in questi toni con riportato da Il Mattino:

Calciomercato Napoli, Maradona presenta Paradela

«Paradela è un ragazzo promettente e voglioso. L’ho gettato nella gabbia dei lupi e ora tocca a lui giocarsela.Ma so che èmolto capace"