Panchina Sassuolo, Ballardini ha firmato: che fine farà Bigica

Nuovo allenatore Sassuolo: è pronto il ribaltone in casa neroverde dopo la sconfitta tennistica contro il Napoli al Mapei Stadium.

Panchina Sassuolo, è fatta per Ballardini

Come confermano i colleghi di Tuttomercatoweb, la scelta è ricaduta su Davide Ballardini data la sua esperienza e specialista per quanto riguarda salvezze spesso anche improbabili. Il tecnico ha risolto il contratto che lo legava ancora alla Cremonese e ha già firmato il nuovo, con Emiliano Bigica che tornerà alla guida della primavera come gli è stato già comunicato.