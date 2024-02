Sassuolo, Bigica a Sky: "I due gol del Napoli in poco tempo ci hanno destabilizzato, squadra fragile che ha perso certezze"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Sassuolo-Napoli, è intervenuto l’allenatore del Sassuolo Emiliano Bigica, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La mentalità di oggi? In questi due giorni ci abbiamo lavorato su, si deve tirare su una squadra molto fragile: con le distanze giuste nei primi 25 minuti abbiamo fatto qualcosa di buono, i due gol in poco tempo ci hanno destabilizzato e ci hanno fatto perdere certezze.

A Verona ci giochiamo tanto? Una finale, va giocata come se fosse l’ultima della nostra vita perchè sono punti che valgono doppio e affronteremo una squadra con grande spirito, ci servirà orgoglio per giocare una partita di vitale importanza per la salvezza.

Come sta Berardi? Oggi è venuto in panchina perchè ha fatto bene in partitella, sente bene la gamba e mi aveva dato disponibilità.

Ruan Tressoldi commette errori? Ha indubbie qualità, deve cercare di limare qualche errore ma la sua condizione fisica al momento non è ottimale: l’ho cambiato per questo, poi recupereremo altri giocatori per la partita di Verona.

Berardi è il nostro top player, è un leader morale e tattico e i compagni si devono aggrappare a lui, ma non è solo aggrappandoci a lui che si può fare una partita di alto livello.

In due giorni potevo fare poco, non posso che ringraziare la società Sassuolo per questa opportunità che mi hanno dato, devo cercare velocemente di far ritrovare certezze“