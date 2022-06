Incredibile Napoli, anche Ounas ha rifiutato il rinnovo! Pugno duro ADL, ecco cosa farà adesso

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Non solo le situazioni spigolose di Koulibaly e Fabian Ruiz, in casa Napoli tiene banco anche il caso Adam Ounas.

Ounas Napoli

Ounas fuori rosa? L'ipotesi mercato Napoli

La questione è in una fase interlocutoria, al momento l'algerino ha rifiutato anche lui la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e se le cose non dovessero cambiare, o se non arriveranno offerte ritenute congrue da tutti, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbe cominciare la stagione a un passo dallo svincolo. Modello Milik: Arek, nel 2020, fu messo fuori rosa dopo aver declinato molte destinazioni, salvo poi accettare l'OM a gennaio 2021. Da registrare l'interessamento di Monza, Torino, Sampdoria per il suo cartellino.