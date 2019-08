Ounas-Lilla, Il Mattino: prestito con riscatto, affare da 25mln! Al momento resta Verdi, è stata presa una decisione

Ultime calcio mercato Napoli - Andrà via Adam Ounas, fresco vincitore della coppa d'Africa: la destinazione prevista è Lilla con la formula del prestito (3 milioni) con diritto di riscatto (22 milioni). Verdi sul quale ci prova il Torino per ora non si muove visto che può giocare trequartista insieme a Fabian Ruiz nel 4-2-3-1. Come riporta Il Mattino:

"Il quadro cambierebbe se dovessero arrivare novità per James Rodriguez, sul quale però il Real Madrid per ora non cambia posizione: il Napoli si è fatto avanti per la soluzione del prestito con diritto di riscatto ma Florentino Perez finora ha parlato solo della cessione a titolo definitivo e il colombiano ha fatto parte dei convocati ed è andato in panchina per la sfida contro il Celta Vigo per l'indisponibilità di Hazard. La pista James, quindi, si è raffreddata. In uscita c'è il terzino l'albanese Hysaj, lontano però l'accordo con la Roma: il Napoli chiede come base almeno venti milioni. Tonelli invece è molto vicino alla Fiorentina, il passaggio del difensore centrale ai viola potrebbe concretizzarsi in questa settimana".