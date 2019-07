France Football - Olympique Marsiglia e Nizza su Ounas! Il Napoli verso la cessione in prestito

Quale sarà la fine di Adam Ounas? Secondo l'edizione odierna di France Football, il calciatore algerino del Napoli sarebbe nel mirino dell'Olympique Marsiglia.

Marsiglia su Ounas e non solo

Secondo France Football, Adam Ounas potrebbe essere ceduto in prestito dal Napoli per la stagione agonistica 2019-2020. E nella Ligue 1 francese non piacerebbe soltanto all'Olympique Marsiglia, ma anche al Nizza.

Ounas durante Frosinone-Napoli

Tuttavia le sue ultime prestazioni con l'Algeria in Coppa d'Africa avrebbero fatto drizzare le orecchie anche a diversi club italiani quali Parma, Atalanta, Sassuolo e Fiorentina.