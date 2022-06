Ounas e Politano in uscita dal Napoli, quattro club interessati: i dettagli

Gerard Deulofeu è stato individuato dal Napoli come jolly offensivo utile in tutti i ruoli. L’esterno dell’Udinese non vede l’ora di vestire l’azzurro, ma chi gli fa spazio? Ne parla il Corriere dello Sport.

Politano e Ounas via da Napoli?

Coi bianconeri l’accordo è vicino, c’è già stato il contatto tra De Laurentiis e Pozzo:

"Quest’ultimo apprezza Zerbin e Gaetano (non per forza da inserire nello stesso affare) e comunque i rapporti tra i due club sono ottimi e dunque, nel caso, non sarà difficile trovare un’intesa. Prima servirà l’uscita di Ounas e Politano: il primo, che non rinnoverà e ha il contratto in scadenza nel 2023, piace a Monza e Torino, il secondo - che ha espresso al Napoli la volontà di partire per trovare spazio altrove - a Milan e Valencia"

