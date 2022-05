Ounas e Petagna verso l'addio, finanzieranno una parte del mercato del Napoli

Il Napoli che partirà per luglio avrà un monte ingaggi attorno agli 85 milioni di euro, secondo l’edizione odierna de Il Mattino.

Napoli, due cessioni in vista?

I conti sono a posto, quindi non c'è svendita:

“Al massimo, andranno via due big. Non di più. De Laurentiis sogna una rivoluzione come quella del 2013, quando tutti insieme arrivarono Mertens, Callejon, Albiol, Higuain e Reina. Vuole un Napoli competitivo, in grado di confermare la zona Champions. Un piccolo gruzzolo arriverà da cessioni come quelle di Ounas e Petagna”

Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Spezia-Napoli.

Spezia Napoli: conferenza Spalletti

"Che Napoli ci dobbiamo aspettare in futuro? Una domanda alla quale diventa difficile rispondere adesso, se non impossibile. Quella che è la competitività della squadra dipende da tanti fattori. Per noi ci vuole la capacità di rinnovarsi a fine ciclo. Abbiamo età avanzata in alcuni calciatori e contratti in scadenza. Dobbiamo rinnovarci, restando competitivi. Poi va considerata la capacità di rinnovarsi dei nostri avversari. Quello è il primo obiettivo di tutte le società. Poi è chiaro che i campionati non ti fanno partire dalla differenza della classifica di questa stagione. Si parte tutti da zero. Oltre quelle sette di sempre, con la Fiorentina, con gli investimenti e con Italiano e il suo modo di allenare, il condominio si allarga e dobbiamo essere bravi. Dobbiamo partire dentro quella competizione e finire dentro quella competizione. Ci sono situazioni nelle quali devi rincorrere e lo faremo come abbiamo sempre fatto. Abbiamo dimostrato di avere una squadra di carattere"